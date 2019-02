Rinderspacher fordert Schnellzüge von Bayern nach Prag

Gleich mehrere Vorfälle haben sich im Januar in Biberach und Umgebung zugetragen, welche die Ermittler zunächst nicht vollständig aufklären konnten. Das betrifft die Belästigung eines Mädchens in Biberach, einen Raubüberfall in Kirchdorf, einen Autounfall in Hürbel sowie Vorfälle bei Fasnetsveranstaltungen in Ummendorf und in Rot an der Rot. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Polizeipräsidium Ulm nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist.