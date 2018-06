Riesen-Poster verhüllt Augsburger Rathaus

- Damit die Touristen in den kommenden Monaten in Augsburg nicht auf ihr beliebtestes Fotomotiv verzichten müssen, hängt die Stadt ein 1200 Quadratmeter großes Poster auf. Die Fassade des historischen Rathauses muss neu gestrichen werden und ist deswegen in den vergangenen Wochen eingerüstet worden. Damit die Bürger und Besucher der Stadt nicht auf eine hässliche, weiße Baufolie gucken müssen, wird ab diesen Freitag ein Bild des Renaissance-Prachtbaus vor das Gerüst gehängt.

„Weil wir unseren Besuchern auch während der Renovierungszeit des Rathauses etwas anbieten möchten, haben wir uns für das gestaltende Bildmotiv auf der verhüllten Fassade entschieden“, sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) am Donnerstag. Die Kosten für das Riesen-Poster liegen bei 10 000 Euro. Spätestens bis zum „Tag des offenen Denkmals“ am 11. September soll das dann frisch renovierte Rathaus wieder unverhüllt vom Rathausplatz aus zu bewundern sein. Denn die bundesweite Eröffnung des Denkmaltages findet dann in der schwäbischen Stadt statt.

Augsburger Rathaus

Denkmaltag