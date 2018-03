Riedberger Horn: Der geplante Lift kommt ins Wanken

Mittels einer Normenkontrollklage gehen der bayerische Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz gegen die Alpenplanänderung vor. Der bereits angekündigte Schritt wurde nun vollzogen. Zuständig ist der Verwaltungsgerichtshof München.

Hinter der Änderung des Alpenplans stecken die Pläne, am Oberallgäuer Riedberger Horn eine Skigebietsverbindung zu schaffen. Dies berührt bisher streng geschützte Gebiete in der Flanke des 1787 Meter hohen Bergs. In den betroffenen Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein ist eine große Mehrheit für die Baupläne. Um eine Umsetzung zu ermöglichen, hat die Staatsregierung das bayerische Landesentwicklungsprogramm geändert. Die Novelle ist am 1. März in Kraft getreten.

Die Normenkontrollklage wird von weiteren Verbänden unterstützt. Darunter befindet sich auch der Deutsche Alpenverein. Eine Normenkontrolle bedeutet eine Überprüfung von Rechtsnormen. Es geht darum, ob sie mit höherrangigem Recht vereinbar sind. In diesem Fall geht es unter anderem um die Frage, ob nicht die internationale Alpenschutzkonvention Vorrang hat.