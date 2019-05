Richtfest für Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg

Die geplante Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg nimmt Gestalt an. Am Freitag wurde Richtfest für das rund 100 Millionen Euro teure Projekt gefeiert. „Damit entsteht im Herzen Nürnbergs ein echtes Zukunftsmuseum mit einem deutschlandweit einzigartigen Charakter“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Anfang 2020 soll das vierstöckige Museumsgebäude auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Areal in der Altstadt fertiggestellt sein. In dem Komplex sollen auch ein Hotel, Geschäfte und eine Tiefgarage entstehen. Die Eröffnung des Museums ist für Ende 2020 geplant.

Die Arbeit an den Ausstellungen seien im Plan, auch die Kosten bewegten sich in dem gesetzten Rahmen, sagte der Sprecher des Deutschen Museums, Gerrit Faust. Auf drei Ebenen könnten Besucher dann etwa miterleben, wie ein menschliches Herz im 3D-Drucker entsteht, mit Robotern spielen oder ein echtes Flugauto in der Luft sehen.

Das Grundstück in der Nähe des Hauptmarkts war lange Zeit eine Brachfläche. Mit einem Bürgerentscheid wurde 1996 ein Entwurf des Architekten Helmut Jahn abgelehnt. Später verzögerte ein Rechtsstreit mit einem Anwohner die Bebauung. Außerdem stellte eindringendes Grundwasser das Projekt vor große technische Probleme. Knapp 400 Betonsäulen sollen den Untergrund trocken halten.

Webseite vom Deutschen Museums

Webseite des Bauträgers