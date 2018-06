Richtfest für Biotech-Ausbildungszentrum von Roche

Das Pharmaunternehmen Roche investiert 120 Millionen Euro in ein biotechnologisches Ausbildungszentrum am Standort Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau). Es entstünden 300 Ausbildungsplätze, hieß es am Mittwoch beim Richtfest für das Gebäude. Nach den Angaben handelt es sich um Bayerns größtes Biotech-Ausbildungszentrum und eines der größten in Deutschland.

„Hochqualifizierte Nachwuchskräfte sind für High-Tech-Branchen wie die Biotechnologie mit das wichtigste Kapital und Motor für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg“, sagte der für Personal zuständige Geschäftsführer der Roche Diagnostics GmbH, Edgar Vieth. Nach den Worten von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) stärkt Roche mit seinem Engagement den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Bayern. Jungen Menschen werde durch eine fundierte Ausbildung langfristig eine berufliche Perspektive im Wachstumssektor Gesundheit geboten.

Das Ausbildungszentrum soll nach Firmenangaben 2017 den Betrieb aufnehmen. Auch die medizinischen Dienste und die Qualitätssicherung für Produkte aus den Bereichen Pharma und Diagnostics werden dort einziehen. Neben dem neuen Labor- und Bürogebäude baut Roche am Standort Penzberg mit 5600 Mitarbeitern an vier weiteren Projekten. Die Roche-Gruppe investiert demnach 600 Millionen Euro in das Werk im Süden von München und vergrößert damit die Produktionskapazitäten von pharmazeutischen Wirkstoffen und diagnostischen Tests.

Die Roche-Gruppe mit Sitz im schweizerischen Basel beschäftigte 2015 weltweit über 90 000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland arbeiten mehr als 15 000 Frauen und Männer für das unter anderem auf Wirkstoffe gegen Krebserkrankungen spezialisierte Pharmaunternehmen.

Roche Diagnostics