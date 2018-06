Richter wollen BKA-Ermittler zu NSU-Waffen befragen

- Ein Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) soll heute als Zeuge im Münchner NSU-Prozess Auskunft über die Bewaffnung des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ geben. Der Beamte hatte Mitglieder und Anführer einer Rotlicht- und Drogenbande in Jena vernommen, die in den 1990er Jahren mutmaßlich Waffen an die Szene um die späteren mutmaßlichen NSU-Terroristen geliefert haben soll.

Vor Gericht hatten die Mitglieder dieser Bande die meisten Fragen nicht beantwortet und sich auf ihr Recht berufen, sich nicht selber belasten zu müssen. Einer von ihnen hatte gesagt, man habe sich von den Rechtsradikalen Unterstützung beim Zurückdrängen ausländischer Unterwelt-Konkurrenten versprochen.

Die Herkunft des NSU-Waffenarsenals gilt bis heute als ungeklärt. Lediglich der Weg der Mordwaffe vom Typ „Ceska“ ist nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft geklärt. Sie soll über mehrere Mittelsmänner aus der Schweiz nach Jena geschmuggelt worden sein. Mit dieser Pistole sollen die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt neun ihrer zehn Mordopfer aus rassistischen Motiven erschossen haben. Die einzige Überlebende des NSU-Trios, Beate Zschäpe, ist im NSU-Prozess als mutmaßliche Mittäterin angeklagt.

