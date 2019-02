Rettungswagenfahrer mit Laserpointer geblendet

Nach massiver Kritik der Anwohner werden die Pläne für das Neubaugebiet am östlichen Ravensburger Stadteingang in der Wangener Straße abgespeckt. Am Ende werden es deshalb weniger als die ursprünglich 80 vorgesehenen neuen Wohnungen werden, um die Belastung in dem Quartier möglichst gering zu halten. An diesem Projekt wird deutlich, wie der dringende Bedarf an Wohnungen in Ravensburg und die Interessen von Nachbarn bei sogenannten Nachverdichtungen miteinander kollidieren.