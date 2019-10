Rettungskräfte finden verletzten Senior dank Martinshorn

Dank ihres Martinshorns haben Polizisten in Schwaben einen gestürzten und orientierungslosen Senior aufgespürt. Der 80-Jährige konnte nicht mehr aufstehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe deshalb mit dem Handy die Polizei in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) gerufen, die sich auf die Suche nach ihm machte.

Doch diese gestaltete sich schwierig, der Mann konnte ihnen nicht sagen, wo genau er war. Die Rettungskräfte schalteten deshalb während des Telefonats das Martinshorn ein - das sich änderende Geräusch half ihnen, den ungefähren Ort des Verletzten zu finden. Nach einer Stunde Suche konnte die Bergwacht den Senior schließlich in unwegsamen Gelände bei einem Fluss bergen.