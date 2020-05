Rettungskräfte befreien verhedderten Schwan

Rettungskräfte haben einen Schwan befreit, der sich im Lech in einer Schnur verfangen hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich das Tier gemeinsam mit einem weiteren Schwan das Treibgut um Beine und Körper gewickelt. Ein Spaziergänger hatte die beiden Tiere am Sonntag im Wasser vor der Staustufe Niederschönenfeld (Landkreis Donau-Ries) entdeckt und den Notruf gewählt. Neben den Beamten rückten Kräfte von zwei Feuerwehren und vom Bund Naturschutz zur Rettung aus. Während der eine Schwan von einem Boot aus unverletzt befreit werden konnte, war der zweite bereits verendet.