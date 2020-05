Rettungsaktion eines Storchenkükens endet tragisch

Kurz nach einer aufwendigen Rettung eines Storchenkükens ist das Jungtier von einem Elternteil wieder aus dem Nest geschmissen und dabei getötet worden. Zuvor hatte eine Tierschützerin das in Pfatter (Landkreis Regensburg) herausgefallene Küken am Sonntag mit Hilfe der Feuerwehr auf einer Drehleiter zurück in das Nest gebracht. Die Hoffnung der Tierretter, die Altvögel könnten das Kleine wieder aufnehmen und großziehen, wurde aber nicht erfüllt. Schon wenig später packte ein Elternteil das Junge und warf es aus dem Nest - diesmal überlebte das Küken den Sturz nicht.

Dass Jungvögel aus dem Nest geschmissen oder gar von den Altvögeln aufgefressen werden, komme immer wieder vor, sagte eine Sprecherin vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Montag. Wenn nicht genug Futter vorhanden ist, „investieren sie lieber gleich nur in die kräftigsten Jungen.“ Dann könne es vorkommen, dass völlig gesunde Jungvögel rausgeschmissen werden.

Der LBV-Sprecherin zufolge dürfen Eingriffe an den Nestern nur nach vorheriger Absprache mit den Behörden erfolgen. Eine solche Genehmigung hat die Tierschützerin eigenen Angaben zufolge nicht gehabt. Sie habe jedoch Rücksprache mit dem LBV in Regensburg gehalten und dort die Empfehlung bekommen, das Küken so schnell wie möglich wieder in das Nest zurückzusetzen. „Ich habe nach besten Wissen und Gewissen gehandelt“, sagte sie auf Nachfrage.