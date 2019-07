Aus einem Badesee bei Trebgast (Landkreis Kulmbach) haben Retter einen toten Senior geborgen. Der 79-Jährige trieb am Mittwoch leblos im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau sah die Leiche und wählte den Notruf. Ein Arzt konnte den Mann nicht mehr retten. Der Senior war nach Angaben der Ermittler am Dienstagabend zum Schwimmen an dem See. Die Todesursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung