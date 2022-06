Eine unbekannte Person hat die Toiletten in einem Lokal in Memmingen mit Hakenkreuzen beschmiert. Der oder die Unbekannte brachte das Graffiti nach Angaben der Polizei vermutlich am Mittwochabend in dem Restaurant an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

