Rentnerin verursacht Unfall beim Ausparken

Fußgänger, Auto, Toilettenhäuschen: Ein 85 Jahre alte Autofahrerin hat beim Ausparken gleich mehrere Zusammenstöße verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die Rentnerin tags zuvor rückwärts aus einer Einfahrt in Neuried (Landkreis München) und stieß dabei zunächst gegen eine gegenüberliegende mobile Toilette. Anschließend rammte die Frau einen 48 Jahre alten Fußgänger und ein geparktes Auto. Da der Fußgänger bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, erhielt die 85-Jährige eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro.