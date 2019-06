Rentnerin stirbt nach Badeunfall

Eine 72-Jährige ist nach einem Badeunfall im Weßlinger See (Landkreis Starnberg) in einem Krankenhaus gestorben. Zwei Frauen hatten die Rentnerin aus München am Freitagvormittag regungslos im Wasser treiben sehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie zogen die Frau an Land und versuchten, sie wiederzubeleben. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat Ermittlungen aufgenommen. Es gebe jedoch keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, hieß es.