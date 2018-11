Tödlicher Unfall im U-Bahnhof: Eine 77-jährige Frau ist am U-Bahnhof Marienplatz eine Treppe hinuntergestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlug die Frau zunächst mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde daraufhin bewusstlos. Augenzeugen zufolge verlor die Rentnerin bei dem Sturz am Samstag zuvor das Gleichgewicht. Die Münchnerin wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Dienstag starb.

Pressemitteilung