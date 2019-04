Rentnerin getötet: 35-Jähriger soll in Psychiatrie

Von Alpträumen getrieben soll in Kempten ein psychisch kranker Mann eine Rentnerin mit zahlreichen Messerstichen umgebracht haben. Der 35-Jährige muss sich deswegen ab heute vor dem Kemptener Landgericht verantworten. In dem Verfahren geht es allerdings nicht um eine Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann schuldunfähig ist. Sie will erreichen, dass der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er sei auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Der Mann hatte sich im Juni der Polizei gestellt, nachdem die Kripo viereinhalb Jahre lang den Fall nicht lösen konnte. Bis dahin hatten die Ermittler den Deutschen nicht als Verdächtigen im Blick.

Wenige Tage vor Weihnachten 2013 war die 63 Jahre alte Rentnerin getötet worden. Der Täter hatte der Frau in den Hals geschnitten und dann 14 Mal in den Brustkorb gestochen. Nach der Anklage hatte der Mann die Frau, die Mutter eines Freundes, getötet, weil sie ihm in Alpträumen erschien. Der Mann redete sich demnach ein, dass die Rentnerin ihm nach dem Leben trachte. Stimmen in seinem Kopf hätten ihm befohlen, die Frau umzubringen. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage geplant, das Urteil könnte am 25. April fallen.

