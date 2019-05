Rentnerin fährt mit dem Auto direkt zur Supermarktkasse

Mit ihrem Auto ist in München eine Seniorin in einen Supermarkt gekracht, ihr Wagen kam erst kurz vor der Kasse zum Stehen. Zuvor habe die 73-Jährige eine Glasscheibe des Discounters durchbrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Während die Fahrerin bei dem Unfall am Dienstagnachmittag unbeschadet davonkam, wurden im Supermarkt drei Personen leicht verletzt: Zwei Männer, die als Kunden an der Kasse standen und eine Kassiererin. Einer der Männer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Rentnerin keine gesundheitlichen Problem, möglicherweise war sie aber verwirrt und verwechselte deshalb Gas und Bremse. Der Gesamtschaden am Auto und im Supermarkt beträgt rund 60 000 Euro.