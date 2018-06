Rentnerehepaar ermordet: Prozess gegen 58-Jährigen im Januar

- Nach dem Doppelmord an einem Rentnerehepaar aus Rosenheim beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Ende Januar 2015. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte Ende Oktober Anklage gegen den 58-Jährigen wegen zweifachen Mordes erhoben. Sie glaubt vor dem Traunsteiner Schwurgericht nachweisen zu können, dass der frühere Wachtmeister den 90-Jährigen und dessen 65 Jahre alte Ehefrau an Pfingsten 2014 ermordete.

Der Vorsitzende Richter Erich Fuchs bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach das Schwurgericht den Prozess am 29. Januar 2015 beginnen will. Es will mehrere Sachverständige und zahlreiche Zeugen hören. Das Urteil soll nach fünf Verhandlungstagen Anfang März 2015 verkündet werden.

Die Leichen des Paares waren wenige Tage nach der Tat in einem Wald im südlichen Landkreis Rosenheim gefunden worden. Der Angeklagte selbst hatte der Polizei das Versteck genannt. Der Arzt und seine Frau wurden nach den Ermittlungen in ihrem Ferienhaus in Aschau im Chiemgau ermordet. Als Motiv gilt Raub. Nach den Informationen der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) wollte der hoch verschuldete mutmaßliche Mörder aus dem nahen Brannenburg an die EC-Karte der Opfer kommen.