Rentner tot in Feld gefunden

Die Polizei hat einen Rentner aus Oberbayern tot in einem Maisfeld gefunden. Nachdem der 91-Jährige aus Ebersberg am Montag nicht nach Hause gekommen war, startete die Polizei am nächsten Tag eine große Suchaktion, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Am Mittwoch wurde der Mann dann leblos in einem Maisacker bei Steinhöring (Landkreis Ebersberg) entdeckt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-961519/2

© dpa-infocom, dpa:220203-99-961519/2