Ein 79-Jähriger ist in Unterfranken von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Kurze Zeit zuvor sei der in einem Pflegeheim lebende Rentner als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg geht von einem Unfall aus. Der demenzkranke Mann sei am Donnerstagabend in Weilbach (Landkreis Miltenberg) neben den Gleisen gelaufen, als ihn die Bahn in einer Kurve erfasst habe, hieß es weiter.