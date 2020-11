Rentner stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist in der Oberpfalz ein 76 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagmorgen auf der Bundesstraße 299 bei Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs. Beim Linksabbiegen wurde sein Fahrzeug von einem entgegenkommenden Lastwagen gerammt. Das Auto rutschte in einen Graben. Ein Ersthelfer barg den Rentner aus dem Wrack. Der Mann starb aber noch am Unglücksort. Der 54-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.