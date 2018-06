Rentner-Ehepaar bei Zimmerbrand schwer verletzt

- Bei einem Zimmerbrand in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Die 78 Jahre alte Bewohnerin kam mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik. Ihr 79-jähriger Ehemann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Auch Sanitäter trugen leichte Verletzungen davon. Der Schaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich.

Pressemitteilung der Polizei