Beim Zusammenstoß mit einem Reh hat sich ein Rennradfahrer in der Oberpfalz verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, krachte der 41-Jährige am Montagabend in das Tier, das mitten auf einer Straße bei Eschlkam (Landkreis Cham) stand. Mit Schmerzen in der Hüfte kam er in ein Krankenhaus. Das Reh lief scheinbar unverletzt davon.

