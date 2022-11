Rekord-Quote für NFL-Gastspiel in München

Das NFL-Spiel in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks war auch bei den Einschaltquoten ein voller Erfolg. Laut Angaben der nordamerikanischen Football-Profiliga war das Spiel mit 5,8 Millionen Zuschauern am TV und im Internet die bislang quotenstärkste Begegnung im Ausland. Tampa Bay um Star-Quarterback Tom Brady hatte am vergangenen Sonntag in der Münchner Allianz Arena vor 69.811 Football-Fans im ersten NFL-Hauptrundenspiel auf deutschem Boden mit 21:16 gegen Seattle gewonnen.

NFL-Spielplan

NFL-Teams

© dpa-infocom, dpa:221115-99-534005/2