Reithofer weiter BMW-Aufsichtsratsvorsitzender

Norbert Reithofer steht auch in Zukunft dem Aufsichtsrat des Autobauers BMW vor. Er wurde am Donnerstag im Anschluss an die Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt, wie das Unternehmen mitteilte. Reithofer war 1987 in die BMW AG eingetreten und von 2006 bis 2015 Vorstandsvorsitzender. Seit 2015 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die Hauptversammlung erteilte ihm nun ein Mandat für weitere fünf Jahre.

Zudem wurde Anke Schäferkordt neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Medienmanagerin folgt auf Renate Köcher, die ihr Mandat „vorzeitig im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“ niedergelegt habe, wie es hieß.