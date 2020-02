Reiter bei Umfrage zur Münchner OB-Wahl vorn

Das Coronavirus könnte nun auch die Region erreicht haben: Wie der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Stuttgart sagte, war ein 25-jähriger Corona-Patient aus dem Landkreis Göppingen am Samstag in Neu-Ulm im Kino.

Später berichtet das Gesundheitsamt Neu-Ulm: Der Mann hat am Samstag um 20 Uhr den Film „Bad Boys for Live“ besucht, der in Saal 8 des Dietrich Theaters lief. Dort ist Platz für 330 Zuschauer, insgesamt 138 Frauen und Männer waren da.