Reiseverkehr in die Pfingstferien beruhigt sich

Autofahrer können am Sonntag wohl aufatmen: Nach langen Staus zu Beginn der Pfingstferien soll sich der Verkehr auf Bayerns Fernstraßen laut ADAC beruhigen. „Sonntag ist dann der beste Reisetag“, sagte ein Sprecher des Automobilclubs. Die Bahn geht einer Sprecherin zufolge auch zum Ende des Wochenendes von einem erhöhten Reiseaufkommen im Freistaat aus. Alle verfügbaren Züge seien im Einsatz.

An den zwei großen bayerischen Verkehrsflughäfen ist der große Ansturm wohl vorbei. Vor allem am Freitag hatte der Münchner Flughafen mehr als 150 000 Passagiere abgefertigt. Bis zum Ende der Ferien werden rund 2,3 Millionen Passagiere erwartet. In Nürnberg rechnen die Betreiber in den kommenden beiden Wochen mit mehr als 265 000 Fluggästen.