Reisebus kracht gegen Lastwagen: Zwölf Verletzte

Ein Reisebus mit 30 Touristen ist in Oberösterreich mit einem Lastwagen kollidiert. Der Busfahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mitteilte. 11 der 30 Touristen im Bus wurden leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer das Stauende vor einem Kreisverkehr übersehen hatte und daher in den Anhänger des Lastwagens krachte. Die Straße zwischen Bad Ischl und Bad Goisern unweit des Hallstätter Sees war für rund 90 Minuten gesperrt.