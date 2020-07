Reinigungsspray explodiert: Mann schwer verletzt

Bei einem Grillunfall in Massing (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am Dienstag ein unter dem Grill abgestellter Kohlesack und ein Reinigungsspray in Brand geraten, das danach explodierte. Der Mann wurde wegen starker Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus in München gebracht. Ein 15-Jähriger, der in der Nähe stand, erlitt leichte Verletzungen an der Hand.