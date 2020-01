Reifen von 51 Autos zerstochen: Verdächtiger festgenommen

Ein 27-jähriger Mann hat in Hof mutmaßlich die Reifen von 51 Autos zerstochen. Passanten entdeckten Samstagnacht platte Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben vom Montag entstand an den Autos ein Sachschaden von rund 8 000 Euro.

Eine Polizeistreife nahm den 27-Jährigen vorläufig fest, der sich in der Nähe der Fahrzeuge aufhielt. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. In der Nähe fanden die Beamten ein Butterflymesser, bei dem es sich wahrscheinlich um das Messer handelt, mit dem die Reifen zerstochen wurden.