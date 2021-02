Reifen löst sich von Lastwagen und beschädigt Auto

Ein Lastwagen hat während der Fahrt in Aichach einen Reifen verloren und ein Auto beschädigt. Der Reifen hatte sich von einem Sattelauflieger gelöst, war gegen eine Mauer gerollt und daraufhin in die Front des Wagens geprallt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 33-Jährige dürfte sich laut den Beamten bei dem Unfall im Landkreis Aichach-Friedberg aber gehörig erschrocken haben. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Wieso sich der Reifen am Donnerstag von dem Auflieger gelöst hat, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-602181/2