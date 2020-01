Reichhart: Deutlich mehr Züge für Großraum Regensburg

Im Großraum Regensburg sollen vom Jahr 2024 an deutlich mehr Nahverkehrszüge fahren: Zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am späteren Nachmittag soll es dann auf fünf Strecken mindestens einen Halbstundentakt geben. Das kündigte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Montag bei einem Termin in Regensburg an. Er sprach von einer „Regio-S-Bahn“ und einem „S-Bahn-ähnlichen Verkehr“.

Die Züge sollen auf den bestehenden Trassen fahren - man werde dort das maximal Mögliche herausholen, sagte Reichhart. Aufgewertet werden sollen die Streckenäste nach Eggmühl/Landshut, Schwandorf, Straubing, Nürnberg und Ingolstadt. Einen durchgängigen 30-Minuten-Takt wird es aber bis auf Weiteres nicht geben. Dazu müssten auch noch die Ergebnisse eines Gutachtens abgewartet werden, sagte Reichhart.