Rehm erwartet „extrem schwieriges Spiel“ gegen Sandhausen

Der FC Ingolstadt möchte gegen den SV Sandhausen an den spektakulären Kantersieg in Nürnberg anknüpfen. „Wir wissen, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird und ein ganz anderes Spiel als es gegen Nürnberg war“, sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der Tabellen-15. sei „gut drauf“. Die Kurpfälzer konnten ihre letzten zwei Spiele gegen Erzgebirge Aue und den Karlsruher SC jeweils mit 2:0 gewinnen.

„Wir wissen um die stärken der Sandhäuser. Wir wissen aber auch um ihre Schwächen“, sagte Rehm am Freitag. Es gehe darum, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren und die erkannten Schwächen der Sandhäuser aufzudecken. Dass Schlusslicht Ingolstadt nur ein Sieg hilft, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, ist dem 43-Jährigen bewusst: „Die Ausgangslage ist schon sehr lange ähnlich. Wir müssen gewinnen und wollen Spaß am Siegen entwickeln.“ Dies habe man beim 5:0 gegen den 1. FC Nürnberg gut umsetzen können. „Gegen Sandhausen gilt nun das Gleiche“, sagte Rehm.

Außerdem sei seine Mannschaft auch auf die rund 4500 Fans angewiesen. „Wir hoffen natürlich, dass uns so viele wie möglich unterstützen werden“, erläuterte der Chefcoach. Seine Mannschaft brauche den Support von außen. Allerdings wisse er, dass seine Elf „in der Bringschuld“ ist. „Wir müssen im Endeffekt den Funken vom Platz auf die Tribüne bringen“, sagte Rehm. Solange sein Team versuche, die ersten Zeichen zu setzen, sei er zuversichtlich, dass „die Zuschauer automatisch dazukommen werden“. Als Tabellenletzter haben die Oberbayern sieben Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.

