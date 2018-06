Rehau statt Berlin: Gomringer-Gedicht an fränkischer Fassade

In Berlin ist es nicht mehr erwünscht - dafür aber in Oberfranken: Das umstrittene „avenidas“-Gedicht aus der Feder des 93 Jahre alten Poeten Eugen Gomringer prangt nun an einem Haus im oberfränkischen Rehau. Bürgermeister Michael Abraham sagte bei der offiziellen Präsentation der Fassade am Samstag: „Für mich ist das kein provokantes Gedicht.“ Die auf Spanisch verfassten Zeilen standen bislang an der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Im Januar hatte der Akademische Senat der Hochschule beschlossen, das Gedicht übermalen zu lassen, nachdem Studenten es als sexistisch kritisiert hatten. Eugen Gomringer lebt seit mehr als 40 Jahren in Rehau.