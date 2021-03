In ihrem Garten in Coburg hat eine Familie ein Reh im Pool entdeckt. Die Familie sei von den Geräuschen in der Nacht auf Samstag geweckt worden und habe dann die Polizei alarmiert, teilten die Beamten mit. Da das Tier nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser kam, musste es von einem Diensthundeführer mithilfe einer Schlinge befreit werden. Das Tier war allerdings so geschwächt und unterkühlt, dass es erlegt werden musste.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-992959/2