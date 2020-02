Regnerischer Wochenbeginn in Bayern

Nach dem überwiegend sonnigen Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern zum Wochenbeginn auf Regen einstellen. Laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es zunächst im Südwesten, später auch im Nordosten Regen. In Schwaben und Oberbayern soll am Montagnachmittag aber bereits wieder die Sonne durchkommen. Im restlichen Bayern gibt es der Prognose nach dagegen nur selten Auflockerungen. Am wärmsten werde es am Montag in Schwaben, wo Temperaturen bis 14 Grad möglich seien. Am Dienstag soll die Regenfront Bayern bereits wieder verlassen, nur in Franken könne es noch etwas Regen geben.

Wetterlage