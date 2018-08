Regisseur Klaus Lemke muss ausziehen

Jetzt bekommt auch Regisseur Klaus Lemke (77) die Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt zu spüren: Nach fast 40 Jahren muss er aus seiner Mietwohnung ausziehen, wie die „Bild“ (Montag) berichtete. Sein Vermieter habe Eigenbedarf angemeldet. Der Deutschen Presse-Agentur wollte der Regisseur nichts über seine Wohnungssituation sagen. Er drehe aber zurzeit einen neuen Film.

Im Stadtteil Schwabing wohnt Lemke in einem Apartment, aus dem er dem Bericht zufolge zum 1. März ausziehen muss. „Ich will hier nicht weg. Und wenn es soweit ist, müssen sie mich schon aus der Wohnung tragen“, sagte der 77-Jährige der „Bild“. „Ich hätte ja auch mehr dafür gezahlt, aber muss trotzdem raus.“ Der Vermieter sagte der Zeitung, die Wohnung, in der er derzeit lebe, sei ihm selbst gekündigt worden. Daher wolle er nun in die andere Wohnung einziehen.

Lemke arbeitet seit den 1960er Jahren als Regisseur und dreht seine Filme („Amore“, „Brandstifter“) vor allem mit Laiendarstellern. Er gilt als Entdecker von Wolfgang Fierek und Cleo Kretschmer.

Mitteilung