Regionalzug schleift Auto 40 Meter mit

Ein Regionalzug hat in Oberfranken ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst und rund 40 Meter mitgeschleift. Die 29-jährige Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Sie war am Dienstag auf die Gleise in Baunach (Landkreis Bamberg) gefahren, ohne auf die Warnsignale zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der Lokführer machte eine Vollbremsung, keiner der 14 Fahrgäste wurde verletzt. Der 36-jährige Lokführer erlitt einen Schock.