Regionalzug nach technischem Defekt evakuiert

Holzkamine in Wohnhäusern geraten zunehmend in die Kritik, weil sie gefährlichen Feinstaub in bedenklichen Mengen ausstoßen. Die Grünen im Ravensburger Gemeinderat fordern, Holzöfen in Neubaugebieten nicht mehr zuzulassen, solange es keine Filterpflicht gibt. Für ein Verbot sprechen sich auch die „Bürger für Ravensburg“ aus. Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ haben jetzt ergeben: In einigen älteren Wohngebieten gibt es solche Verbote schon. Allerdings haben dort Hausbesitzer trotzdem Kaminöfen einbauen lassen, und die Stadtverwaltung duldet ...