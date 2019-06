Regionalzug mit 170 Passagieren rast in Baum

Ein Regionalzug ist am Mittwochmittag bei Aßling (Landkreis Ebersberg) in einen umgefallenen Baum gerast. Der Baum war nach Angaben eines Sprechers der Bayerischen Oberlandbahn kurz vor dem Unfall auf die Gleise gekippt. Die rund 170 Passagiere blieben unverletzt. Da der Meridian bei der Kollision beschädigt wurde, mussten die Fahrgäste in einen anderen Zug umsteigen. Die Strecke zwischen Ostermünchen und Aßling war laut einem Sprecher der Deutschen Bahn für mehrere Stunden gesperrt.