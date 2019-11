Regionalexpress erfasst Betrunkenen: 40-Jähriger stirbt

Stark betrunken ist ein Mann quer über Gleise in Oberschleißheim bei München gelaufen und von einem Regionalexpress erfasst worden. Der 40-Jährige kam dabei ums Leben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lokführer habe trotz Notbremsung den Zusammenstoß am Vorabend nicht mehr verhindern können. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den 36-Jährigen.

Erst nach fast zwei Stunden war die Bahnstrecke wieder frei, auf der auch S-Bahnen fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Manche Menschen mussten in Zügen warten. Rund 100 Taxen pendelten zwischen Neufahrn und München-Feldmoching. Und auch nach der Freigabe der Strecke hätten einige Bahnen Verspätung gehabt, so der Sprecher.