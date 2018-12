Regensburgs Beierlorzer: Sandhausen nicht unterschätzen

Trainer Achim Beierlorzer hat seine Regensburger Mannschaft eindringlich davor gewarnt, den SV Sandhausen im Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr) zu unterschätzen. Man dürfe die Sandhäuser nicht nach ihrem Tabellenplatz beurteilen, mahnte Beierlorzer am Freitag. „Sandhausen ist eine Toptruppe, sie haben etablierte Zweitligaspieler in ihren Reihen.“ Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat ist nur Tabellenvorletzter, der SSV Jahn Regensburg liegt im Mittelfeld.

Die jüngste Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga bei der Spitzenmannschaft 1. FC Köln nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien haben die Oberpfälzer nach Einschätzung von Beierlorzer bestens verkraftet. „Wir haben eine gute Leistung geboten und alles in die Waagschale geworfen, was uns ausmacht“, sagte der Jahn-Coach. Sein Team habe das 1:3 daher „ganz ganz schnell“ verarbeitet. Verzichten muss Beierlorzer auf Verteidiger Marcel Correia, der nach seiner Roten Karte gegen Köln f+für ein Spiel gesperrt wurde.

