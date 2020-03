Regensburger Wahlergebnis erst am Dienstag

Das Ergebnis der Oberbürgermeister-Stichwahl in Regensburg wird erst am Dienstag bekanntgegeben. Dies berichtete die städtische Pressestelle am Montag nach Beginn der Auszählung der Briefwahlunterlagen.

Die Oberpfälzer Stadt hatte im Unterschied zu den meisten anderen bayerischen Großstädten darauf verzichtet, bereits am Sonntagabend mit Wahlhelfern die Stimmen auszuwerten. Die Mitarbeiter der Stadt begannen erst am Montag mit dem Zählen. Zwischenergebnisse will die Stadt Regensburg ebenfalls nicht bekanntgeben.

Bei der Stichwahl konnten sich die Bürger zwischen der CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein und der SPD-Politikerin Gertrud Maltz-Schwarzfischer entscheiden.

Der aktuelle OB Joachim Wolbergs ist bereits seit Jahren suspendiert und steht derzeit erneut wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Der frühere SPD-Politiker war mit einer eigenen Liste ebenfalls bei der Oberbürgermeister-Wahl angetreten, kam aber lediglich auf den dritten Platz.

Mitteilung der Stadt zur Stichwahl