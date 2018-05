Regensburger Verteidiger Knoll wechselt zu St. Pauli

Zweitliga-Abwehrspieler Marvin Knoll wechselt vom SSV Jahn Regensburg zum FC St. Pauli. Das gab der Fußballclub aus der Oberpfalz am Mittwoch bekannt. Der 27-Jährige spielte seit Januar 2015 für den Jahn. In den dreieinhalb Jahren erlebt er einen Abstieg in die Regionalliga sowie den prompten Wiederaufstieg und den Durchmarsch in die 2. Liga mit. Der gebürtige Berliner stand bei 115 Pflichtspielen für den SSV auf dem Platz.

„Ich bin als Fußballer in einem Alter, in dem ich noch einmal eine entscheidende Weichenstellung vornehmen konnte“, sagte der Profi, der einen Vertrag bis 2020 hatte. Über die Ablösesumme wurde keine Angabe gemacht.

