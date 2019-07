Regensburger Thurn-und-Taxis-Festspiele starten

Die Thurn-und-Taxis-Festspiele feiern mit Giuseppe Verdis Opernklassiker „Nabucco“ heute im Innenhof von Schloss St. Emmeram in Regensburg Premiere. Höhepunkte des bis 21. Juli dauernden Festivals sind am Montag (15. Juli) ein Abend mit dem US-Balladenkönig Michael Bolton sowie Konzerte mit Nena (16. Juli), Jazzkünstlerin Diana Krall (17. Juli) und der niederbayerischen Kultband Haindling (19. Juli). Eine festliche Gala gibt es am 18. Juli mit Opernstar Jonas Kaufmann und den Hofer Symphonikern. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Stücke von Georges Bizet.

Die Premieren-Inszenierung von „Nabucco“ mit dem berühmten Gefangenenchor stammt von José Cura. Nach Veranstalterangaben war der Künstler bereits 2003 als Tenor bei den Festspielen zu Gast und ist inzwischen auch als Regisseur und Bühnenbildner tätig.

Mit einer Mischung aus Klassik, Pop, Rock, Musical und Theater locken die Schlossfestspiele seit 2003 jedes Jahr den Angaben nach rund 30 000 Besucher in die Oberpfalz.

