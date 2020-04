Regensburger Profis verzichten auf Teil des Gehalts

Die Fußball-Profis des SSV Jahn Regensburg haben sich in der Coronavirus-Krise zu einem teilweisen Gehaltsverzicht bereit erklärt. „Die Mannschaft wird dem Vorbild von Geschäftsführung, Trainerteam und Abteilungsleitern geschlossen folgen und verzichtet daher freiwillig ab April 2020 auf einen Teil ihres Grundgehalts sowie ihrer Prämien“, hieß in einem am Donnerstag an die Fans des Zweitligisten gerichteten Offenen Briefs.

„Bei diesem Verzicht wird es auch so lange bleiben, bis der reguläre Spielbetrieb wieder mit Zuschauern stattfinden kann und unserem Club dadurch wieder sämtliche an den Spielbetrieb anhängigen Einnahmequellen zur Verfügung stehen“, hieß es. Die Mannschaft sei „in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen natürlich auch dazu bereit, auf noch höhere Beträge zu verzichten, als dies im ersten Schritt der Fall ist.“

Die Oberpfälzer wollen damit ihre Solidarität ausdrücken. „Denn wenn irgend möglich soll kein Jahn-Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen und kein Arbeitsplatz wegfallen müssen“, schrieben die Kicker weiter. Außerdem soll der Inhalt der Mannschaftskasse dieser Saison komplett gespendet werden. Im Fall einer Fortführung des Ligabetriebs ohne Zuschauer wolle das Team die Fans „weiterhin würdig zu vertreten“.

Die Bundesligen pausieren wegen der Corona-Krise noch mindestens bis Ende April. Die für diesen Freitag geplante außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga zu weiteren Maßnahmen wurde auf den 23. April verlegt.

