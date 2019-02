Regensburger Landrätin als Zeugin in Korruptionsprozess

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) soll an diesem Donnerstag als Zeugin im Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) aussagen. In dieser Woche steht ein Kredit durch die Sparkasse Regensburg an den ebenfalls angeklagten Unternehmer Volker Tretzel im Zentrum der Verhandlung.

Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Es geht in dem Prozess unter anderem um die Frage, ob bei der Vergabe eines Bauprojektes an Tretzel dessen Spenden an die SPD eine Rolle gespielt haben. Ebenfalls angeklagt sind ein ehemaliger Mitarbeiter Tretzels sowie der frühere Chef der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl.