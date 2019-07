Regensburger Korruptionsprozess: Trotz „Fast-Freispruch“ steht der ehemalige Hoffnungsträger vor dem Ruin

Es ist fast ein Freispruch: Der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bleibt im Korruptionsprozess ohne Strafe. Folgenlos ist das Verfahren für den 48-Jährigen jedoch nicht. Im Gegenteil, wie die Vorsitzende Richterin Elke Escher am Mittwoch deutlich macht. Wolbergs sei ruiniert. „Es ist dramatisch.“ Das Gericht ist nach 60 Verfahrenstagen zu dem Schluss gekommen, der Kommunalpolitiker habe sich lediglich in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht – und das auch nicht vorsätzlich, sondern irrtümlich. In sämtlichen anderen Anklagepunkten spricht ihn das Gericht frei. Wolbergs und seine Verteidiger reagieren erleichtert. Ins Amt zurück darf er vorerst aber nicht.

Die Vorwürfe gegen Wolbergs lauteten: Vorteilsannahme und Verstoß gegen das Parteiengesetz. Deswegen musste er sich seit Herbst vor dem Landgericht verantworten. Das hatte zu klären, ob der mitangeklagte Bauunternehmer Volker Tretzel im Kommunalwahlkampf Geld an die SPD und den Sportverein Jahn Regensburg gespendet und dafür bei der Vergabe eines Bauprojektes profitiert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte Wolbergs zudem Bestechlichkeit zur Last gelegt und viereinhalb Jahre Haft gefordert. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Richterin kritisiert Staatsanwaltschaft

Das Urteil kam nicht gänzlich überraschend. Die Deutlichkeit, mit der die Richterin die Staatsanwaltschaft kritisierte, überrascht umso mehr: Dass die Ansichten von Gericht und Staatsanwaltschaft „derartig auseinanderdriften“, sei selten, sagt Escher. Mehrere Stunden lang begründet sie das Urteil. Man könne mitnichten von einem „korruptiven System“ oder gar einer „großen Korruptionsaffäre“ sprechen. Wolbergs habe sich nicht kaufen lassen. Einzelne Anklagepunkte kommentiert Escher mit „geradezu abenteuerlich“ und „das bleibt das Geheimnis der Staatsanwaltschaft“.

Durch dieses Verfahren sei der Oberbürgermeister letztlich ruiniert worden, sagt die Richterin. Die erhobenen Beweise, soweit sie entlastend waren, hätten die Ankläger in ihrem Plädoyer kaum gewürdigt. „Man könnte sagen: ignoriert.“ Bis zum Schluss hätten die beiden Staatsanwältinnen an ihren Vorwürfen festgehalten, so Escher. Sie verweist auf Fehler bei den Ermittlungen, Datenaufzeichnungen beim Abhören von Telefonaten seien teilweise grundrechtswidrig gewesen.

Wolbergs: “Es ist alles Unsinn“

Während die Ankläger Wolbergs im Wesentlichen nicht geglaubt hätten, habe ihm die Strafkammer Glauben geschenkt. Der Angeklagte habe sich sehr differenziert geäußert und habe versucht, alles sofort zu beantworten. Die emotionalen Ausbrüche Wolbergs’ seien verständlich. Allerdings sei nachvollziehbar, dass er nicht immer ruhig und höflich bleiben könne, wenn er sehe, was bei den Ermittlungen alles falsch gelaufen sei. Auch auf das Urteil reagiert Wolbergs hochemotional. In einer ersten Pause sagt er: „Über diese Stadt ist der Schleier der Korruption gelegt worden. Und es ist alles Unsinn.“ Im grellen Scheinwerferlicht der Fernsehkameras bricht es aus ihm heraus: „Seit drei Jahren bin ich behandelt worden wie ein Stück Scheiße.“

Wolbergs war 2014 als SPD-Kandidat mit großer Mehrheit zum OB gewählt worden. Er galt als Hoffnungsträger der SPD in Bayern. Im Juni 2016 begannen die Ermittlungen gegen ihn, Anfang 2017 musste er für sechs Wochen in Untersuchungshaft und wurde vorläufig vom Amt suspendiert. Der Prozess begann Ende September 2018. Im April 2019 trat Wolbergs aus der SPD aus.

Revision angekündigt

Das Gericht lastet Wolbergs lediglich Vorteilsannahme in zwei Fällen im Zusammenhang mit den Parteispenden der Jahre 2015 und 2016 an. Zu diesem Zeitpunkt war er schon OB. Bei den anderen Fällen zuvor noch dritter Bürgermeister. „Der verbliebene Schuldvorwurf relativierte sich erheblich durch die Feststellung, dass der Oberbürgermeister stets im Glauben an die Zulässigkeit der Spenden und damit in einem, wenn auch vermeidbaren, Verbotsirrtum gehandelt hatte“, erklärt das Gericht. Für eine Verurteilung vor allem wegen Bestechlichkeit oder Annahme privater Vorteile sieht die Kammer keine Grundlage.

Wegen der Folgen des Prozesses für Wolbergs sieht das Gericht von einer Strafe ab. Besonders negativ habe sich die Inhaftierung ausgewirkt, die die Suspendierung nach sich gezogen habe. „Wann soll er jemals wieder Fuß fassen können?“, stellt die Richterin als Frage in den Raum. Der Politiker fordert kurz nach dem Urteil die Aufhebung seiner Suspendierung. Das lehnt die Landesanwaltschaft zunächst ab. Sie will erst die schriftliche Urteilsbegründung sehen und dann entscheiden.

Doch damit ist nicht Schluss: Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Die Urteilsbegründung soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Zudem will die Staatsanwaltschaft drei weitere Prozesse gegen Wolbergs führen. Und der? Er will 2020 wieder als OB-Kandidat antreten – für den neuen Wahlverein „Brücke“.