Regensburger Elfmeterspezialisten und ein Frühstückstrick

Der SSV Jahn Regensburg freut sich wieder auf einen großen Pokalabend. Nach dem Erstrunden-Erfolg im Elfmeterschießen strebt das Team von Trainer Mersad Selimbegovic am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Duell zweier Fußball-Zweitligisten auch gegen Fortuna Düsseldorf einen Sieg an. Gegen Köln gewannen die Oberpfälzer nervenstark vom Punkt - was eine Stärke der Regensburger zu sein scheint. In der Saison 2020/21 entschieden sie die ersten drei Spiele alle im Elfmeterschießen.

„Es gibt immer wieder Jungs, die machen das in einem Teil im Training, auch fünf Wochen vor dem Pokalspiel, das gibt es immer mal wieder“, sagte Selimbegovic. „Da gibt es viele, die Elfmeter schießen gegen den Torhüter in einem Wettbewerb. Er geht immer um ein Frühstück oder sonstiges.“ Letztlich sei das aber schwer zu trainieren, da man nie wisse, wer nach 120 Minuten noch auf dem Platz sei und dann noch schießen könne.

„Es ist viel mehr Kopf, mentale Bereitschaft und Überzeugung, wenn du da hingehst“, sagte Selimbegovic. „Ich bin nicht so ein Freund, der sagt, heute oder morgen muss jeder nochmal zehn schießen.“

Beim 4:3 gegen Köln behielten die Regensburger im Sommer die Nerven. In der Saison 2020/21 gewannen sie gegen Kaiserslautern, Wehen Wiesbaden und auch schon gegen Köln. Damals war im Viertelfinale gegen Werder Bremen Endstation.

