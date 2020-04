Regensburger Bischof: Auferstehen aus Grab der Corona-Krise

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat angesichts der Corona-Krise die Gläubigen ermutigt, auf Gott zu vertrauen. Im Gottesdienst in der Osternacht, der aus dem Dom ins Internet übertragen wurde, sagte er: „Gott ist uns nicht fern.“ Er lasse die Menschen nicht alleine und werde ihnen helfen, „nachzudenken, welche Lehren wir als einzelne und als Gesellschaft aus dieser für uns alle so überraschenden, aber tiefgreifenden Krise ziehen“. In diesem Jahr wirke es, als ob die Fastenzeit in eine Verlängerung ginge, sagte der Bischof. Umso wichtiger sei es, Ostern zu feiern. „Wir hoffen und beten inständig, dass der Herr uns bald auferstehen lasse aus dem Grab der Corona-Krise.“